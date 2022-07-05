Denizden uyuşturucu kaçakçılığı için ‘sualtı dronu’ tasarlamışlar: Polis el koydu

İspanya polisi, deniz yoluyla uyuşturucu kaçakçılığı için tasarlanmış üç ‘sualtı dronu’na el koydu.

Fotoğraf: İspanya Polisi

Dronların 200 kilogram ‘kargo’ taşıyacak kapasitede olduğu açıklandı. Açıklamaya göre 14 aylık teknik takip ve çalışma sonucunda düzenlenen operasyon kapsamında Malaga, Barcelona ve Cadiz’de sekiz kişi tutuklandı.

Avrupa’daki uyuşturucu kaçakçılarına ‘taşıma aracı’ üreten bir çetenin çökertildiğini belirten polis sözcüsü, ilk defa sualtında seyreden bir araç bulduklarını vurguladı.

Bu araçlar kaçakçılara Cebelitarık Boğazı’ndan yüklü miktarda uyuşturucu sevk etme olanağı sunduğunu söyleyen sözcü, bir aracın tamamlandığını, diğer ikisinin yapım aşamasında olduğunu aktardı.

Bu üç sualtı dronunun kokain kaçakçılığı yapan Fransız bir çeteye yollanmak üzere sipariş edildiğini anlatan sözcü, ‘havada seyreden altı dron’la taşınan 14 kilo haşhaş, 8 kilo marihuanaya el konduğu, Bu uyuşturucuların piyasa değerinin 157 bin 300 avro (2 milyon 765 bin lira) olduğu bilgisini aktardı.