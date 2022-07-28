Denizde vaaz veren rahibe soruşturma

İtalya’da, denizde vaaz veren bir rahip hakkında soruşturma açıldı.

Fotoğraf: Twitter

Milano kentinde görev yapan Mattia Bernasconi (36), ülkenin güneyinde Crotone’de kamp yapan lise öğrencilerine ağaçların altında, huzurlu bir yerde vaaz vermek istedi.

Mafya ve şiddet olaylarıyla mücadele eden sivil toplum kuruluşu Libera’nın düzenlediği kampta öğrencilerle ilgilenmek üzere görevlendirilen Bernasconi, plaja yakın noktada gölge bir alan bulamayınca aşırı sıcaktan bunalmamaları için onları deniz kenarına götürdü. Ve, çareyi vaazı denizde vermekte buldu. Herkesin mayoyla katıldığı vaazda sunak olarak da deniz yatağı kullandı.

Bernasconi’nin denizdeki vaazı çevredekiler tarafından görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı. Viral oldu. Görüntüler, Katolik Kilisesi’nin tepkisini çekti.

Crotone-Santa Severina’nın başpiskoposluğu rahibi ‘saygılı olmaya’ davet etti. Başpiskoposluğun açıklamasında, ‘‘Bazı durumlarda, tatil bölgelerinde, okul kamplarında açık havada, kilisenin dışında vaaz verilebilir ancak her zaman söz konusu yerin dini bir tören için uygun olup olmadığının danışılması gerekir” dendi.

La Repubblica gazetesine konuşan Crotone başsavcısı Giuseppe Capoccia, rahip hakkında ‘dini inanca saygısızlık yaptığı’ gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını söyledi.

Bernasconi de, incittiği herhangi biri olduysa özür diledi, düşüncesiz davranmış olabileceğini belirterek bir daha böyle bir şey yapmayacağını söyledi.