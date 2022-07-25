Denizde bulduğu dronun sahibine, kayıtlı görüntüden ulaştı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde ailesiyle tatil yapan bir çocuk denizde bulduğu dronu sahibine ulaştırdı.

Fotoğraf: Unsplash (temsili)

Aydınlı Sümeyye Erciyes (13) önceki gün denizde yüzdüğü esnada dron buldu. Dronun içindeki SD kartta kayıtlı görüntülerde bir ev dikkatini çekti. Evin cihazın sahibine ait olabileceği düşünerek konumunu araştırdı ve tatil yaptıkları yerin yakınlarındaki adrese gitti.

Evde kimseyi bulamayan Erciyes, kapıya iletişim numarası ve not bıraktı. Ev, dronun sahibine aitti. Kent dışında olduğu için arkadaşı görüp Erciyes’e ulaştı.

Sümeyye Erciyes’e ulaşıp dronu alan kişi, “Arkadaşımın adına alıyorum. Markasını teyit ettirdi. Şehir dışında, çok şaşırdı” dedi.

Sümeyye Erciyes de kayıtlı görüntüyü izlediğinde dronun sahibine ulaşabileceğini düşündüğünü belirterek, “Adresi bulmak benim için zor olmadı. İki yıl önce de denizde cep telefonu bulmuştum, onu da sahibine teslim etmiştim” ifadelerini kullandı.