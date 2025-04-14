Denizde av yasağı yarın başlıyor

1 Eylül’de başlayan denizde av sezonu yarın sona eriyor.

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15 Nisan itibarıyla trol ve gırgır ağlarıyla av yasak.

TRT Haber’in aktardığına göre yasağı ihlal edenlere 5 bin 600 liradan 170 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

Poyrazköy Balıkçı Kooperatifi Başkanı Davut Burhan Toker, sezonu şöyle değerlendirdi:

“Bu sene çok iyi geçti. Her türlü balık oldu, fazlasıyla tuttuk. İnsanlarımıza balık yedirdik o durumdan çok memnunuz. Hem kazandık hem de balık yedirmeyi başardık. Allah’a şükür vazifemizi yaptık.”

Su ürünleri kaynaklarının korunması amacıyla başlayacak av yasağı 31 Ağustos’a kadar sürecek.