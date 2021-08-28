Deniz Zeyrek: Yüreğin yetiyorsa, devletin parasını çar çur edenlere fetva yayınla

Tunceli’de 5 Ocak 2020’den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun ailesinin avukatı Ali Çimen, başsavcılığın 81 ilin başsavcılıkları, emniyet müdürlükleri ve jandarma komutanlıklarına talimat yazısı göndererek,o tarihten itibaren kimliği tespit edilemeyen kadın cesetlerinin araştırılmasını istediğini söyledi. Çimen, “Bu şu anlamı ifade ediyor; Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı da artık Gülistan’ın intihar etmediğini ve bunun bir insan öldürme şeklinde olabileceğini değerlendiriyor” dedi.