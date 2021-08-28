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Yaramazlara biraz batar!

Deniz Zeyrek: Yüreğin yetiyorsa, devletin parasını çar çur edenlere fetva yayınla

Ya başkan!

Sen karides de yeme kalamar da yeme yengeç de yeme ıstakoz da…


Biz yeriz. Günahı vebali bizim boynumuza.

Birilerinin haram yemesine engellemek istiyorsan, git kul hakkı yiyenlerin, “Devletin malı deniz,
yemeyen ….” diyenlerin karşısına dikil.

Yüreğin yetiyorsa de ki “Hiç uçak inmeyen br havaalanına yüzlerce uçak inmiş gb 43 milyon Euro ödemek kul hakkına grer!”

Yüreğin yetiyorsa, devletin parasını çar çur edenlere, millet açken milletn parasıyla 2 milyonluk makam otomobillerine
binenlere, israfı günlük hayatın olağan akışı haline getirenlere iki paragraf fetva yayınla!

Deniz Zeyrek’in yazısı

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