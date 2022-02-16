Deniz Zeyrek: Uzun zamandır görülmemiş birlik fotoğrafı

Kanaatimce bu iki tutum da Ahlatlıbel Zirvesi fotoğrafıyla uyumlu değil. Her şeyden önce altılı toplantı Türkiye siyasi tarihinde uzun zamandır görülmemiş bir birlik fotoğrafı. Her biri farklı eğilimleri temsil eden altı liderin ortak bir hedefe kilitlenmesi ve bir araya gelmesi, kutuplaşmanın damga vurduğu 20 yıllık AK Parti iktidarında küçümsenecek değil, önemsenecek bir gelişme oldu.

Millet İttifakı’nın HDP’yle ilişkilendirilmesi tezini ise bizzat “onlar bizi dışlıyorsa biz de onları dışlarız” diyen HDP eş başkanları Pervin Buldan ile Mithat Sancar çürüttü. Ahlatlıbel Zirvesi’nde ortaya çıkan birlik fotoğrafı ayrıca iktidar bloğunun “Millet İttifakı dağınık”, “Millet İttifakını oluşturan partiler arasında çok derin görüş ayrılıkları var” propagandasını da boşa düşürmüş oldu.

Deniz Zeyrek’in yazısı