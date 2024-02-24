Deniz Zeyrek: Ülkeyi yönetenler hep zevki sefa içindeyse…

Bir ülke düşünün ki hem parası değersiz hem parası çok daha değerli olan ülkelerden daha pahalı.

Hal böyle olunca ne oluyor?

70-80 yaşında maksimum geliri 10 bin lira olan emekliler, asgari ücretle ev geçindirmeye çalışan işçiler, ailelerini geçindirmek için gün doğmadan sıraya giriyorlar.

Kimi bir kilo eti piyasanın yarı fiyatına alabilmek için sabah namazından önce Et Süt Kurumu’nun önüne gidip dikiliyor, kimi ekmeği 2-3 lira daha ucuza alabilmek için Halk Ekmek büfelerinin önünde sıra bekliyor.

Hani Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hep “CE HA PE Zihniyeti bu ülkeye neler yaşattı” diyor ya…

İnsan ister istemez soruyor.

CE HA PE zihniyeti yaklaşık 75 yılda toplasanız 4-5 yıl iktidarda kalmış.

Peki geri kalan 70 yılda iktidar olan sağ iktidarlar ve içinde 21 yıldır iktidar olan AK Parti ülkeyi bu kadar iyi yönettiyse, bu kadar zengin yaptıysa; Uçaklarımız, gemilerimiz, lüks otomobillerimiz, her seçim öncesinde yeniden keşfedilen petrol yataklarımız, doğalgazımız varsa; ülkeyi yönetenler hep zevki sefa içindeyse…

O halde ülkedeki bu yoksulluk niye?

Et süt kurumu, Halk Ekmek büfeleri, indirimli marketler önündeki bu uzun kuyruklar ne?

Deniz Zeyrek’in yazısı