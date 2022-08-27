Deniz Zeyrek: Tutunacak dalı kalmayan iktidar son çare ruhban sınıfına sarıldı

Ekonomide, siyasette, dış politikada pek tutunacak dalı kalmayan iktidar da son çare olarak bu ruhban sınıfına sarılmıştır.

Daha önce kendilerini ruhban sınıfı gibi konumlandıranların memlekete verdiği zararları hepimiz yaşayarak gördük.

Kendileri dışında herkesi hor gören, kendileri gibi olmayanlara yaşama şansı tanımak istemeyen ruhban sınıfının hayatımızı şekillendirme çabasının bir sonucudur Gülşen’in tutuklanması ve hukuk devletiyle bağdaşmayan bu tedbir, insana ister istemez “bir giyotinleri eksik” dedirtmektedir.

Deniz Zeyrek’in yazısı