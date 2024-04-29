Deniz Zeyrek: ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nde yer alan 27 kitapçıktan 7’si dini derslerle ilgili

“Bütüncül eğitim yaklaşım modeli” olduğunu öne sürüyor ama müfredatın omurgasını temel bilimsel dersler değil, dini ders ve kavramlar oluşturuyor.

Müfredatta fizik, kimya, biyoloji ve matematik gibi evrensel ve bilimsel dersler adeta angarya gibi gösteriliyor ve daha çok dini ve ahlaki değerlerin öğretilmesine odaklanılıyor.

Az buçuk matematik okuduysanız, türev ile integral arasındaki ilişkiyi biliyorsunuzdur. Yeni müfredatta türev anlatılıyor ama integral çıkarılmış. Bu nasıl bütüncül model?

Mühendislik okuyacak bir gencin, integralle üniversitede tanışması hangi bilimsel gerekçeyle açıklanabilir ki?

Evrim teorisi görmezden geliniyor. Mutasyondan, genetik materyallerin değişim ve dönüşümünden, Mendel’in deneylerinden söz edip evrimden söz etmemek ahmaklık değil midir?

Basit bir soru soracağım: Darwin’den söz edilmeyen bir biyoloji dersi olur mu?

Çocuklara 4. sınıftan 12. sınıfa kadar her yıl kesintisiz öğretilen üç ders, din kültürü ve ahlak bilgisi, peygamberimizin hayatı ve Kuran’ı Kerim dersleri. Bunlara ek olarak öğrencilere temel din bilgisi gibi dersler de sunuluyor.

Müfredatta yer alan 27 kitapçıktan 7’si dini derslerle ilgili.

Bu müfredat hamaset dolu.

Deniz Zeyrek’in yazısı