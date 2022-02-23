Deniz Zeyrek: Türkiye sürecin parçası olmak durumunda kalacak

Ne yazık ki Rusya-Ukrayna çatışması, NATO’nun müdahalesi, bölgeyi bir felakete sürükleyebilir. Türkiye en azından Montrö Anlaşması çerçevesinde Boğazlardan geçecek savaş gemilerinin denetimini üstlenerek sürecin bir parçası olmak durumunda kalacaktır.

Peki, Putin, Ukrayna ve destekçileriyle savaşa girip Büyük Rusya için vites yükseltirse, Ankara’nın tavrı ne olur? Bazı iyimser yorumcular, Türkiye’nin Ukrayna’nın yanında yer aldığını/alacağını söylüyor. Ancak biraz önce madde madde sıraladığım örnekleri de hesaba katarsak, Putin’le dansın o kadar kolay olmayacağını siz de görmüyor musunuz? Ankara’nın rutin bir şekilde Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü savunmakla birlikte, krizin bir tarafı olmak istememesi, iki ülkenin tam ortasında konumlanması kaçınılmaz görünüyor.

Deniz Zeyrek’in yazısı