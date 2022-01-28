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Yaramazlara biraz batar!

Deniz Zeyrek: Şimdi sıra Karaismailoğlu’na geldi

19 saatlik bir esaretin bir saatlik bir yemek nedeniyle sonlandırılamadığını düşünmek tam anlamıyla aymazlıktır. İmamoğlu, her şeye rağmen çıkıp hatasını kabul etti ve özür diledi. “Tek bir vatandaşı mağdur ettiysek özür diliyorum” dedi. Doğrusunu yaptı. Şimdi sıra Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’na geldi.

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğunda olan yollar da kar fırtınası sırasında kapanmıştı. Kendilerinin o 17 saatlik afet saatlerinde nerelerde yemek yediklerini biliyorum ama bunun bir önemi yok. Zira bakan işin başında olsaydı da otobanlardaki insanları kurtaramayacaktı.


Deniz Zeyrek’in yazısı

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