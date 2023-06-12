Deniz Zeyrek: Sanki terör 28 Mayıs gecesi bıçakla kesildi

Seçimlerden önce yaşanan sorunlar seçimlerden sonra da tam gaz büyürken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ortalarda pek yok. Erdoğan’ın seçim kampanyasının baş konusu PKK’nın ve terörün adını anan yok. Sanki terör 28 Mayıs gecesi bıçakla kesildi. Seçim kampanyasında Erdoğan ve adamları tarafından her derde deva gibi gösterilen İHA’lar, SİHA’lar, TOGG’lar hepten arazi… Bir tek yeni Bakan Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası’nın yeni Başkanı Gaye Erkan var ortalarda. Onlar da Erdoğan’ın “nas” diyerek 8 buçuğa düşürdüğü resmi faizi yeniden artırmanın yollarını arıyor. Bir de acı reçete içeren bir ekonomik program hazırlamayı, hatta 500 liralık kâğıt para basmayı planlıyorlarmış.
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