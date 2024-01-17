Deniz Zeyrek: Sanırsınız dokuz Mehmetçiğimizi şehit edenler CHP gençlik kolları üyeleri!

İktidarın en iyi yaptığı şeyin kendi kusurlarını başkalarına yüklemek olduğunu daha önce defalarca yazmıştım. O nedenle tek tek olay olay tekrarlamayacağım, son olayı anmakla yetineceğim. Malumunuz, son terör saldırısından sonra hemen CHP’ye ve Anayasa Mahkemesi’ne saldırmaya başladılar. Sanırsınız dokuz Mehmetçiğimizi şehit edenler CHP gençlik kolları üyeleri! Sanırsınız dokuz Mehmetçiğimizi şehit edenler Anayasa Mahkemesi üyeleri! Terör örgütü PKK’yı ve en büyük destekçisi ABD’yi bir kenara bırakıp koro halinde CHP’yi ve Anayasa Mahkemesi’ni suçluyorlar. Biri de çıkıp, Cumhur İttifakı üyesi olmayan bütün partileri, PKK destekçisi ilan ediyor.
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