Deniz Zeyrek: Parası olanların kârına kâr katacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dürüstçe söylemiş: “Enflasyonla birlikte büyümeyi tercih ettik. Bu sistemden dar gelirliler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kâr ediyorlar.” Çok haklı. Kur korumalı mevduat, bankada parası olanların kârlarına kâr katmalarına yaramıştı. Yeni açıklanan iç borçlanma senetleri de yine senet alabilecek kadar parası olanların kârına kâr katacak. Bu ekonomi politikası, AK Parti iktidarının artık “zenginlerin” iktidarı olduğunu, yoksulu sadece “yardımlarla yaşayan oy deposu” olarak gördüklerini de teyit ediyor. Zengin daha zengin oluyor, garibana ise sadece Nebati’nin gözlerindeki ışık kalıyor.

Deniz Zeyrek’in yazısı