Deniz Zeyrek: Parası olanların kârına kâr katacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dürüstçe söylemiş: “Enflasyonla birlikte büyümeyi tercih ettik. Bu sistemden dar gelirliler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kâr ediyorlar.” Çok haklı. Kur korumalı mevduat, bankada parası olanların kârlarına kâr katmalarına yaramıştı. Yeni açıklanan iç borçlanma senetleri de yine senet alabilecek kadar parası olanların kârına kâr katacak. Bu ekonomi politikası, AK Parti iktidarının artık “zenginlerin” iktidarı olduğunu, yoksulu sadece “yardımlarla yaşayan oy deposu” olarak gördüklerini de teyit ediyor. Zengin daha zengin oluyor, garibana ise sadece Nebati’nin gözlerindeki ışık kalıyor.
SON HABERLER
‘Britanya’nın en çok aranan kadını’na sekiz yıl hapis
Yakalanmadan önce ülke basını tarafından 'Britanya'nın en çok aranan … Devamı...
Diyarbakırda gazetecilerin gözaltı süresi iki gün uzatıldı
Diyarbakır'da gazetecilerin gözaltı süresi iki gün daha uzatıldı. … Devamı...
Justin Bieber yüz felci geçirdi
Kanadalı şarkıcı Justin Bieber (28), yüz felci geçirdiğini açıkladı. … Devamı...
CHP’lilere göre ‘psikolojik iktidar’ el değiştirdi
CHP'li yetkililer, seçimlere doğru gidilirken söylem üstünlüğünün … Devamı...
TBB başkanından, ‘Hedefte Erdoğan var’ diyen Feyzioğlu’na: Travmayı atlatamamış
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, eski başkan Metin … Devamı...
Erdoğan YÖK’e iki yeni üye atadı
Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) iki yeni üye atandı. Cumhurbaşkanı … Devamı...
Tüketici kredilerinde faizi artıracak hamle
Tüketici kredilerinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) oranı … Devamı...
Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığına Sevgi Yiğit atandı
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na Sevgi Yiğit atandı. Karar, Resmi … Devamı...
‘Beka’ söylemi seçim kazandırır mı?
İHSAN DAĞI @ihsandagi Toplumun gündemi ekonomi. Yoksulluk görülmedik … Devamı...
İmamoğlu: Sesimiz, savaş isteyenlerin seslerini bastırsın
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Dünya, hepimize … Devamı...