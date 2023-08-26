Deniz Zeyrek: Öztrak ya da Yılmaz gelse Şimşek’in benzerini yapardı

Erdoğan yenildi. Muhalefete ya da Kemal Kılıçdaroğlu’na yenilmese de ekonomik krize yenildi. Uluslararası piyasalara yenildi. Enflasyon canavarına yenildi. Faizcilere yenildi. Kendisini her durumda destekleyenler sayesinde siyasi iktidarını korudu ama ekonomi alanında “muktedir” olamadı.“Ben ekonomistim” diye diye övündüğü ekonomi bilgisi tamamen çöpe gitti.O iktidardayken faiz düşmedi, faiz düşmediği gibi enflasyon da zirve yaptı. Ülke onun ekonomi politikaları nedeniyle ekonomik krize sürüklendi. İktidarda Erdoğan var ama muhalefetin iki yıldır “uygulansın” dediği ekonomi politikaları uygulanıyor.Emin olun İYİ Parti’li Bilge Yılmaz ya da CHP’li Faik Öztrak ekonominin başına gelseydi Mehmet Şimşek’in yaptıklarının benzerlerini yapacaktı. Faizi artıracaktı, mali disiplin arayışına girecekti, vergi ve zam yağdırarak gelirleri artıracaktı, emeklileri hayal kırıklığına uğratacaktı. Belki Şimşek’ten farklı olarak “taze kan” görünümüyle yabancı doğrudan yatırım ve dış kaynak bulup ülkeyi biraz daha rahatlatacaktı ama üç aşağı beş yukarı bunlar olacaktı.
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