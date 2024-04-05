Deniz Zeyrek: Oy yoksa temiz su da yok!

Haberler hemen akmaya başladı.

İlk örnek Denizli Çal’dan geldi.

2019’da Çal’ı MHP kazanmıştı. 2024 seçimlerini CHP’li Ahmet Hakan kazandı ve Başkan Fethi Akçan’ı yendi.

Peki Çal’da bu sonuç yaşanırken 1 Nisan sabahı Ankara’da ne oldu biliyor musunuz?

Devlet Su İşleri, 18 Mart 2024 günü onayladığı “Çal Atıksu Arıtma Tesisi İhalesi”ni iptal etti. Gerekçesine de “İhale ilanı ile ilgili eksiklik veya hatalardan dolayı” yazıldı.

Gelelim Uşak’a…

Uşak’ı 2019’da AK Parti kazanmıştı. 2024 seçimlerinde CHP’li Özkan Yalım, yüzde 58’e yakın bir oyla AK Partili Mehmet Çakın’ı devirdi ve başkan oldu.

Peki Uşak’ta bu sonuç yaşanırken 1 Nisan sabahı Ankara’da ne oldu biliyor musunuz?

Devlet Su İşleri 15 Mart’ta onaylanan, 16 Mart’ta ilan edilen “Uşak Atıksu Arıtma Tesisi İhalesi”ni iptal etti. İptal gerekçesine de “İlana yansıyan hususlarda değişiklik yapılma süresi geçtiği için iptal edilmesi durumunda kalınmıştır” yazıldı.

Deniz Zeyrek’in yazısı