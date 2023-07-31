Deniz Zeyrek: Orman bakanlığı, orman yok edenlere teslim olmuş

Ankara’daki yetkililerle yaptığım görüşmelerden şu sonucu çıkardım: Devlet resmen arazi olmuş. Akbelen ormanlarını katleden LİMAK ve İÇTAŞ, eski Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) raporlarıyla yol alıyor. Yeni raporlar almaları gerekirken, olumsuz çıkacağını bilerek buna gerek dahi duymuyorlar. Enerji Bakanlığı şirketlere “İşinizi yapın, kimseyi dinlemeyin” diyerek yol vermiş. Şirketler yandaş olunca Cumhurbaşkanı da Enerji Bakanlığı’nın arkasında durmuş. Emir yüksek yerden olunca iki dal kesen köylüye dahi ceza yağdıran Orman Bakanlığı orman yok edenlere teslim olmuş. Savcılar ve hakimler zaten uzun zamandır hukukun gücünü değil güçlünün hukukunu savunuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da Orman Bakanlığı’yla Enerji Bakanlığı’nın bir çözüm bulmasını bekliyor ve resen harekete geçemiyor.

Deniz Zeyrek’in yazısı