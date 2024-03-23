Deniz Zeyrek: Murat Kurum kendi bakanlığının yol verdiği projeden 500 bin dolar borçla daire almış

Murat Kurum’un çalıştığı ve bakan olarak kendisine bağlı olan TOKİ araziyi şirketlere devretmiş.

Murat Kurum bakanken kendi bakanlığı imar değişikliği yaparak o araziye konut yapılmasının önünü açmış.

Murat Kurum bakanken kendi bakanlığı “ÇED gerekli değildir” kararı vermiş ve projenin önünde hiçbir engel kalmamış.

Murat Kurum, nihayetinde kendi bakanlığının yol verdiği bir projeden 500 bin dolar borçla daire almış.

Bu ilişkiler ve gerçekler Avrupa’da bir ülkede ortaya çıksa kıyamet kopar, olay “skandal” olarak nitelendirilirdi.

Gelin görün ki bizim ülkemizde “ne olmuş, herkes yapıyor” diye geçiştirilen bir olaya dönüşmüş.

Yazık, çok yazık!

Deniz Zeyrek’in yazısı