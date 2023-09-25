Deniz Zeyrek: Muhalefet böyle giderse bu ülke böyle gitmez, gitmemeli!

Soru açık: Bütün bu olumsuzlukların toplumda yarattığı rahatsızlık, itiraz ve tepkiye rağmen iktidar neden değişmiyor? Neden hala İstanbul, Ankara gibi şehirlerin yeniden iktidar partilerine gidebileceğini konuşuyoruz? Benim açımdan izahı dahi olmayan bu durumun sebebini deneyimli AK Parti’li siyasetçiye sordum. Şu yanıtı verdi: “1950’deki gibi bir muhalefet yok. Şimdiki muhalefet liderleri ve partileri yetersiz. Vatandaşa güven veremiyorlar. Büyük fotoğrafı konuşmuyorlar. Küçük detayların arasında kayboluyorlar. Sokağa inmiyorlar. Halbuki sürekli sokakta olmalılar. Örneğin deprem bölgesi. İnsanlar hâlâ perişan ve umutsuz. Muhalefet liderleri o şehirlerden çıkmamalı. Büyük sorunlar yaşayan o insanlar muhalif liderleri, siyasetçileri yanlarında görmek ister. İktidar siyasetçileri, vatandaştan sürekli tepki gördüğü halde sokağa çıkıyor. İnsanların kapısını çalmaya devam ediyor. Haliyle de iktidar bloğu Anadolu’da adeta tek kale maç yapıyor.”

Çok okunan Kokulu uykular zihin ve hafızayı güçlendiriyor

AK Parti’li siyasetçinin çektiği bu fotoğrafı zaten vatandaş da görüyor. Görmeyen sanki bir tek muhalefet. O nedenle de insanların hedefinde sorunların kaynağı olan iktidardan çok muhalefet var. İktidarın yarattığı bu berbat tablo karşısında vatandaş hâlâ hedef tahtasına muhalefeti koyuyorsa, muhalefetin “Biz nerede yanlış yaptık” sorusunu sorup yanıtlamasının zamanı gelmiş de geçiyordur da… Muhalefet böyle gitmez, gitmemeli! Muhalefet böyle giderse bu ülke böyle gitmez, gitmemeli!

Deniz Zeyrek’in yazısı