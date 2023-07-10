Deniz Zeyrek: Milli Dayatma Paketi!

Şimdi gelin Şimşek’in açıkladığı ayakların ne anlama geldiğine bakalım:

– Mali disiplinin yeniden tesis edilmesi, bütçe açığının düşürülmesi için kamu ne yapacak belli değil.

Mesela Saray’ın harcamalarında bir tasarrufa gidilecek mi? Yoksa “itibardan tasarruf olmaz denilerek” şatafata devam mı edilecek? Kamu yöneticilerinin makam saltanatı bitecek mi? Yandaşlara ihale ve kamu bankalarından düşük faizli kredi vermek suretiyle yapılan servet transferi ne olacak? Mesela 1 liralık işi 3 liraya yaptırma dönemi son mu bulacak? Kamu varlıklarının ucuz ucuz yandaşlara devredilmesi, imar değişikliği gibi yöntemlerle yandaşlara büyük rantlar yaratılması dönemi son mu bulacak?

Tabii ki hayır! – Kademeli parasal sıkılaştırma dediği, Cumhurbaşkanı’nın “nas” diye diye yüzde 8,5’e düşürttüğü resmi faizin kademeli olarak artırılması. Anlayacağınız köşeye sıkışınca “nas” hikâye olmuş. Peki enflasyon hedefiyle uyumlu gelirler politikası neyi içeriyor? Elbette ki vatandaşa zam, vergi, harç, ceza yağdırmayı.

Deniz Zeyrek’in yazısı