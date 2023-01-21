Deniz Zeyrek: Millet kararını vermiş, sandığı bekliyor

Ben sokakta olan bir gazeteciyim. Her gün onlarca insanla sohbet ediyorum ve bu tartışmaların kimsenin umurunda olmadığını görüyorum. Millet, bütün bu tartışmaların Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin sonuçları olduğunun farkında. Ayrıca Cumhurbaşkanı’nın yeniden aday olup olmayacağına da seçim takvimine de kararını vermiş durumda. YSK ne karar verirse versin. Millet kararını vermiş, sandığı bekliyor. Lafı fazla uzatmadan sözü, yetkiyi ve kararı millete bırakmakta fayda var.

Deniz Zeyrek’in yazısı