Deniz Zeyrek: Mesele rantsa, mesele yandaşlara kıyak yapmaksa…

Lafa gelince solcuları, muhalefeti “atasını/geçmişini inkar edenler” olarak yaftalayan, Osmanlı ve atalarımızın mirası konusunda mangalda kül bırakmayan AK Parti’liler, tarihi yarım adaya saplanan 16:9 hançerini sindirdikleri yetmiyormuş gibi, şimdi de kalkmış Süleymaniye’yi gölgeleyen bu çirkin betonarmeyi savunuyorlar. CHP’li belediyenin Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da onlara tarih ve kültürel miras dersi veriyor.

Polat’ın verdiği bilgiye göre Süleymaniye alanında 1983’te 525 ahşap yapı varken bu rakam 2015-2019 arasında 104’e düşmüş. Şu anda ise sağlam olarak sadece 50 bina kalmış. Başta da dediğim gibi dünya tersine döndü ama biz de bir gerçeği gördük: Mesele rantsa, mesele yandaşlara kıyak yapmaksa, AK Parti’li belediyeler için Osmanlı’ymış, kültürel mirasmış, hiç önemi yok!

Deniz Zeyrek’in yazısı