Deniz Zeyrek: Kavgaların, çatışmaların iki nedeni var

Herkesin çok gergin olduğu bir ortamda yaşanan kavgaların çatışmaların iki nedeni var: – Bireysel silahlanma kontrolsüz bir şekilde artıyor. – Herkes devleti (yargıyı ve kolluk kuvvetlerini) yetersiz bulup kendi adaletini ve güvenliğini aramaya/korumaya başlamış. Düşünce ve ifade özgürlüğüne, muhalif siyasete karşı panter kesilen devlet ve yargı, gerçek suç(lu)lara karşı yetersiz. Önlem alınmazsa bu durumun yarattığı kaos ülkeyi mahvedecek.
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Gordion Antik Kenti UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alındı
Antik dönemin en önemli arkeolojik alanlarından Gordion Antik Kenti, UNESCO tarafından ‘Dünya Mirası’ ilan edildi.
Adana’da da Limak kıyımı: ‘Direndik ama arkasında devlet gücü var’
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ABD’de düşen deniz piyadelerine ait F-35 uçağı aranıyor
ABD’de pilotun sağ kurtulmasının ardından düşen deniz piyadelerine ait F-35 uçağı için arama başlatıldı.
Dicle Üniversitesi’nde dekan yardımcısına bıçaklı saldırı
Dicle Üniversitesi (DÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Yılmaz, odasında uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı.
Karakolda ölüm: Altı polise üçer yıl dokuzar ay hapis ve ertelemeli para cezası
Birol Yıldırım adlı özel güvenlik amirinin karakolda ölümüyle ilgili 12 polisin tutuksuz yargılandığı davada hüküm açıklandı.