Deniz Zeyrek: Kavgaların, çatışmaların iki nedeni var

Herkesin çok gergin olduğu bir ortamda yaşanan kavgaların çatışmaların iki nedeni var: – Bireysel silahlanma kontrolsüz bir şekilde artıyor. – Herkes devleti (yargıyı ve kolluk kuvvetlerini) yetersiz bulup kendi adaletini ve güvenliğini aramaya/korumaya başlamış. Düşünce ve ifade özgürlüğüne, muhalif siyasete karşı panter kesilen devlet ve yargı, gerçek suç(lu)lara karşı yetersiz. Önlem alınmazsa bu durumun yarattığı kaos ülkeyi mahvedecek.

Deniz Zeyrek’in yazısı