Deniz Zeyrek: İnsan biraz utanır

Bütün bunları yazacaksınız, konuşacaksınız, PKK’yı muhatap alacaksınız. Sonra kalkıp Kemal Kılıçdaroğlu’nu PKK’yla ilişkilendireceksiniz ve bunu yaparken de doğu illerindeki insanların verdiği oyu “PKK’lı olma kanıtı” yapacaksınız. İnsan biraz utanır. Ardahanlı Şamama Nenem yaşasa ve bu durumu kendisine anlatsam ne derdi biliyor musunuz? “Bunlar tek ayak üstünde 40 yalan söylüyor. Bunlarda utanma yok.” (Babaannem devamında “… utansa … giyer” de derdi ama hayvanlara olan saygımdan bu son kısmını sansürlüyorum.)
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