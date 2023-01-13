Deniz Zeyrek: İktidar mensuplarının 20 yılda en iyi öğrendiği şeylerden biri

Güçle yönetmenin diğer iki ayağı da makam sahiplerinin kutsallaştırılması ve amaca ulaşmak için kullanılan bütün araçların “haklı” çıkarılması çabasıdır. İktidar mensuplarının 20 yıl boyunca en iyi öğrendiği şeylerden biri de bunlar olmuş. Ne yazık ki kürsüler ve ekranlar makam sahipleri ne yaparsa yapsın doğru kabul eden, sırf iktidarın lehine diye adaletsizlikleri, “siyasi” mahkeme kararlarını, hukuk tanımaz icraatları, büyük yolsuzlukları haklı çıkarmaya çalışan insanlarla dolu.

Deniz Zeyrek’in yazısı