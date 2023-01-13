Deniz Zeyrek: İktidar mensuplarının 20 yılda en iyi öğrendiği şeylerden biri

Güçle yönetmenin diğer iki ayağı da makam sahiplerinin kutsallaştırılması ve amaca ulaşmak için kullanılan bütün araçların “haklı” çıkarılması çabasıdır. İktidar mensuplarının 20 yıl boyunca en iyi öğrendiği şeylerden biri de bunlar olmuş. Ne yazık ki kürsüler ve ekranlar makam sahipleri ne yaparsa yapsın doğru kabul eden, sırf iktidarın lehine diye adaletsizlikleri, “siyasi” mahkeme kararlarını, hukuk tanımaz icraatları, büyük yolsuzlukları haklı çıkarmaya çalışan insanlarla dolu.
SON HABERLER
İBB’ye ‘terör’ suçlamasına dayanak yapılan DİAYDER davasında tahliye
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanlarını terör örgütleriyle ilişkilendirerek özel teftiş başlatmasına dayanak olan Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) davasında tek tutuklu sanık Ekrem Baran tahliye edildi.
Apple CEO’su Tim Cook’un yıllık maaşı yüzde 40 kesildi: Geriye 49 milyon dolar kaldı
Kararın arkasında Apple’ın olağanüstü performansı, hissedarların görüşleri ve bizzat Tim Cook var.
Kuryelik yaparken fark edilmişti: Dünyaca ünlü piyanistin sahnesinde çaldı
Piyano çalmasıyla sosyal medyada viral olan 19 yaşındaki motosikletli kurye Muharrem Can İncir, piyanist Gülsin Onay’ın konserinde sahneye çıktı.
Erdoğan ‘NATO pazarlığında’ istemişti: İsveç, dört iade talebini daha reddetti
İsveç, Türkiye’nin FETÖ’yle bağlantılı olduğunu iddia ettiği dört kişinin iade talebini reddetti.
Ether’den sonra Bitcoin de kıpırdandı
Kripto para birimi Bitcoin, en son Kasım 2022’de gördüğü 19 bin dolar seviyesine yeniden ulaştı. Bitcoin, gördüğü en yüksek değerindense çok uzakta.
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,37 azalışla 4.952,37 puandan başladı.
Acun Ilıcalı’ya ‘kıyak’: RTÜK, savunma vermeyi ‘unuttu’
RTÜK, medya patronu Acun Ilıcalı’nın, yeni yönetmeliğe açtığı davada savunma vermeyi unuttu. Dava binde 5 kesintiyle ilgili.
Sigarada bu sefer 1 liralık indirim
Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, Japan Tobacco International (JTI) grubu sigaralara 1 TL indirim geldiğini duyurdu.
Benzine zam
Benzinin litre fiyatına 79 kuruşluk zam yapıldı.
Erdoğan seçim beyannamesini karışık buldu: Kısaltın
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kendisine sunulan 17 maddelik seçim beyannamesinin kısaltılmasını istedi. Kolay anlaşılabilir bir metin istedi.