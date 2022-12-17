Deniz Zeyrek: İktidar mensuplarına ‘Önden buyurun’ diyorum

Soruyorum size: Bu tablo ortadayken, yargı camiası ve yönetimi uzun süredir iktidar partilerinin referanslarıyla şekilleniyorken “yargıya müdahale” suçunu kim işlemiş oluyor? Yargı kararlarıyla bedel ödettirilmek istenen muhalefet mi yoksa tayinle, medya operasyonlarıyla hakimleri köşeye sıkıştırmaya çalışan iktidar mı? O yüzden bugün sayın iktidar mensuplarına “önden buyurun” diyorum. Yargı bağımsızlığı sizin için kıymetliyse lütfen siz önden buyurun. Elinizi yargıçların üzerinden çekin. HSK kararlarıyla, medya operasyonlarıyla istediğiniz kararları çıkarmaya çalışmayın! Böylece milletin vicdanını yaralayan yargı kararları çıktığında “Biz yapmadık yargı yaptı” diye savunmaya geçmek zorunda kalmazsınız!
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