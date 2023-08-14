Deniz Zeyrek: Geçen yıl yanan orman alanına beton santralı kurmuşlar

Birileri şirkete “yürü ya kulum” demiş olacak ki kimse kendilerini durduramamış. Adamlar geçen yıl yanan orman alanına beton santralı kurmuş. Kızılbük’ü deniz seviyesinden tepenin zirvesine kadar inşaat alanına çevirmişler. Işıklarına bakılırsa geceleri de çalışıyorlar. Kamyonlar vızır vızır. Adeta dağları söküp denize döküyorlar. O inşaatın sahibi ben olsam, yemin ediyorum şu anda orman kanununa muhalefetten cezaevindeydim. Keçi Adası fenerinden inşaata baksanız, eminim siz de benim gibi düşünür, “yazık olmuş Kızılbük’e” derdiniz.
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