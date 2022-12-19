Deniz Zeyrek: Erdoğan’ın planı çöktü

Erdoğan, İmamoğlu’na siyasi yasak getirilmesi kararını tasvip etmediğini düşünen taraftarlarını ilk olarak Türkmenistan seyahatinde ters köşeye yatırdı. Konuyla ilgili soruyu yanıtlarken, önce kendisinin İstanbul Belediye Başkanı iken aleyhindeki mahkeme kararının gereğini yerine getirdiğine dikkat çekti. Peşi sıra da herkesin mahkeme kararlarına uyması gerektiğini söyledi. Erdoğan’ın bir başka işaret ettiği konu da İmamoğlu hakkındaki kararın Altılı Masa içinde yaratacağı sorunlardı. Gelin görün ki soru sorulduğunda ve yanıt verildiğinde mahkeme henüz kararını açıklamamıştı. İşte bu yüzden, Erdoğan’ın iletişim ekibi, uçakta bulunan gazetecilerden bu bölümün “yazılmamasını” ve “yayınlanmamasını” istedi. Daha net ifadesiyle bu bölümü sansürledi. Böylece Erdoğan’ın karar çıkmadan “mahkûmiyet” çıkmış gibi konuşması çok dikkat çekecekti.

Deniz Zeyrek’in yazısı