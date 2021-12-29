Deniz Zeyrek: Erdoğan ve Soylu vurdukça, muhalefette İmamoğlu‘nun karşılığı artıyor

İmamoğlu, “ne yapmaya çalıştıklarını bilmiyorum” dese de ben Erdoğan ve Soylu‘nun İmamoğlu‘nu muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı yapmak istediğini düşünmeye başladım.

Zira, Erdoğan ve Soylu vurdukça, muhalefet tabanında İmamoğlu‘nun karşılığı artıyor.

İki isim de 2019 Nisan ayından bu yana vurdukça İmamoğlu‘nu siyaseten büyüttüklerinin farkına varacak kadar deneyimli isimler.

Bunu bile bile İmamoğlu‘nu hedef tahtasına koyduklarına göre ya artık siyaseti okuyamıyorlar ya da millet ittifakının İmamoğlu’nu aday göstermesini istiyorlar.

Deniz Zeyrek’in yazısı