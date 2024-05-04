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Yaramazlara biraz batar!

Deniz Zeyrek: Erdoğan, Özgür Özel’i Ekrem İmamoğlu karşısında güçlendirmek istiyor

Öncelikle sandığın demokrasilerde ne kadar güçlü bir yer tuttuğunu bir defa daha gördük. Erdoğan’ın dilinde “Özgür Efendi”nin “Özgür Bey”e dönüşmesi, Özel’i muzaffer yapan sandığın sonucudur.

Erdoğan’ın 18 yıl sonra CHP’ye gitmeyi planlaması, yine CHP’yi birinci yapan sandığın sonucudur.


Belki siz katılmazsınız ama kişisel bir değerlendirmem daha var:

Erdoğan, Özgür Özel’i 2028’in favori Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu karşısında güçlendirmek istiyor.

Ez cümle, “sandık nelere kadir” demeden edemiyor insan.

Ayrıca, süreç nasıl ilerler kestirmek zor ama AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’un da dediği gibi, bu süreç sonucunda hiçbir şey olmasa dahi mutlaka bir şey olacaktır.

Deniz Zeyrek’in yazısı

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