Deniz Zeyrek: Erdoğan bu konuda gerçekten çok başarılı

Gerçekten büyük bir başarı. Ortada hiçbir olumlu gelişme yokken, hatta her şey daha da kötüye giderken havayı böyle olumlu değiştirmek her siyasetçinin yapabileceği bir şey değil. Erdoğan bu konuda gerçekten çok başarılı! Muhalefet farkında mı bilmiyorum ama AK Parti kendi tabanındaki ataleti ortadan kaldıracak bir strateji izliyor ve başarılı oluyor. Terörle mücadele gerekçe gösterilerek “bayrak etrafında toplanma” yaklaşımı sayesinde milliyetçi muhafazakâr taban birleştiriliyor (moda tabiriyle konsolide ediliyor). Dini duygular sonuna kadar siyasete alet ediliyor. Taşıma kalabalıklarla da olsa, büyük paralar harcanarak görkemli kitlesel toplantılar yapılıyor.
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