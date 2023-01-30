Deniz Zeyrek: Erdoğan aynı Erdoğan’mış ama koltuğu sıfırlanmış

Erdoğan aynı Erdoğan’mış ama koltuğu sıfırlanmış! Eskisi “Cumhurbaşkanı”, yenisi ise “Başkan”mış. Eee… Neden Anayasa’ya bir geçici madde koyup, “Bu kural yeni sistemle birlikte başlayacaktır” demediniz? Neden Anayasa’ya “Cumhurbaşkanı” değil de “Başkan” yazmadınız? Neden referandum öncesinde kendinizi savunmak için “Rejimi değiştirmiyoruz, sadece yönetim sistemini değiştiriyoruz. Sistemin adı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve yürütmenin başı yine Cumhurbaşkanı” diyordunuz?

Deniz Zeyrek’in yazısı