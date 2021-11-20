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Yaramazlara biraz batar!

Deniz Zeyrek: Elvan bu aralar havlu atarsa şaşırmayacağım

Merkez Bankası, faiz indirimlerine devam etmeyi planlıyor. Kavcıoğlu ve ekibi, bu yolla gelecek 6-7 ayda cari açığın kapanacağına, faizle birlikte enflasyonun düşeceğine ve döviz kurlarının da kontrol altına alınacağına inanıyor. Bir nevi kumar oynuyor.

Merkez Bankası’nın izlediği bu yol en çok “bu toplantıda faiz indirimi yapmayın, pas geçin” dediği söylenen Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan’ı sıkıntıya sokuyor. Elvan’ın AK Parti yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde duyduğu rahatsızlığı gündeme getirdiği biliniyor. Elvan bu aralar havlu atarsa şaşırmayacağım.


Deniz Zeyrek’in yazısı

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