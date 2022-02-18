Deniz Zeyrek: Depoyu doldurup, kira ve faturayı da öderseniz geriye ne kalıyor?

Türkiye’nin şu andaki en önemli sorunlarından biri faturalardır. Ortalama bir depo akaryakıt 750 lira. Elektrik faturaları hanelere dahi 1000 liranın üstünde gelmeye başladı. Kış aylarında doğalgaz faturaları 1000 liranın altına düşmüyor. Arabanın deposunu bir kere doldurup, elektrik, doğalgaz faturalarını ve kirayı da öderseniz geriye ne kalıyor?

Deniz Zeyrek’in yazısı