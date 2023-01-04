Deniz Zeyrek: Çok büyük ihtimalle Kılıçdaroğlu ismini masaya koyacak

2023’te bu dileklerin ne kadarı gerçekleşir bilmiyorum ama 2023’te “siyasette kesin olacak” diyebileceğim şeyler var.

Her şeyden önce “geldik sona” diyeceğiz.

Mesela Altılı Masa gelecek iki hafta içinde “geldik sona” diyecek.

Perşembe günü olmasa da bir sonraki toplantıda artık ortak Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını öğreneceğiz.

Çok büyük ihtimalle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin büyük desteğiyle CHP’nin adayı olarak kendi ismini masaya koyacak. Büyük ihtimalle İYİ Parti lideri Meral Akşener ve DEVA lideri Ali Babacan dışında kimsenin itirazı olmayacak. Akşener “kazanacak aday”, Babacan “farkla kazanacak aday” diyecek olsa da Kılıçdaroğlu, “siz parti tabanınızla arkamda durun, ben kazanırım, hem de farkla…” sözleriyle ısrar edecek.

Deniz Zeyrek’in yazısı