Deniz Zeyrek: CHP’de iki görüş öne çıktı

CHP’deki kurultay ve liderlik tartışmaları döndü dolaştı yerel seçimlere kilitlendi. İki görüş öne çıktı:

– Değişim hızla gerçekleşsin. Kurultay mümkün olan en kısa zamanda yapılsın ve Kemal Kılıçdaroğlu görevi devretsin.

– Kılıçdaroğlu yerel seçimlere kadar partinin başında kalsın ve yerel seçimlerden sonra görevi devretsin.

“Kılıçdaroğlu’nun yerine kim geçer” sorusuna şimdilik Ekrem İmamoğlu dışında bir yanıt verilmiyor. İlk madde gerçekleşirse İmamoğlu’nun İstanbul’u altın tepside AK Parti’ye sunması kaçınılmaz oluyor. İkinci madde İmamoğlu’nun İstanbul’u yeniden kazanması, İBB Meclisi’nde çoğunluğu ele geçirerek görevi yine bir CHP’liye bırakması ana fikrine dayanıyor. Ancak aynı maddenin başka bir risk barındırdığını unutmamak gerek. Tabandaki Kılıçdaroğlu tepkisi yüzünden seçimlerde İstanbul ve Ankara başta olmak üzere önemli büyükşehirler kaybedilebilir.

Deniz Zeyrek’in yazısı