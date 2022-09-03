Deniz Zeyrek: ‘Çapulcu’ sözünü duyar duymaz, ‘Kapatın şunu’ dedi

Benim babam bir köy öğretmenidir. Şimdi 82 yaşında ve emekli ama ben özellikle “öğretmeniydi” demek yerine “öğretmenidir” diye yazdım. Zira, öğretmenlik bir meslek, bir iş olmanın ötesinde ömür boyu süren bir eylemdir gözümde.

Önceki gün birlikte ekran karşısında oturup, kendi tabiriyle ajansı izliyorduk.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la ilgili bir haber çıktı.

Öğretmen ataması töreninde konuşmuş ve uzmanlık sınavına girmeyen öğretmenlere “Siz eğitim öğretim mimarı mısınız sokakta çapulcu musunuz? Bize yavrularıyla haşır neşir öğretmenler lazım” demiş.

“Çapulcu” sözünü duyar duymaz, “kapatın şunu” dedi.

Keşke biri Cumhurbaşkanı’na anlatsa: Bir öğretmen sınavla değil, mesleğine adanmışlığıyla emeğiyle uzmanlaşır. Sınavda sorulan sorularla değil, yetiştirip hayata armağan ettiği öğrencileriyle, diğer bir deyişle can suyunu verdiği dağ çiçekleriyle uzmanlığına uzmanlık katar. Belki bunu öğrenirse bir daha hiçbir öğretmene “çapulcu musunuz?” diye sormaz.

Deniz Zeyrek’in yazısı