Deniz Zeyrek: Bu işte bir tuhaflık yok mu?

Resmi rakamlara göre 51 bin insanımız öldü. Hala kayıplarını arayan vatandaşlarımız var. 100 binden fazla insanımız yaralandı, sakatlandı. Yaklaşık üç milyon kişi evsiz, açıkta kaldı. Böyle bir ortamda bu sonucu ortaya çıkaran rantsal dönüşümün baş mimarı olan siyasetçinin hala suçu CHP’ye, muhalefete atması resmen aklımızla alay etmek. Bunu bu kadar rahat yapıyor olması da biz vatandaşlar açısından trajik bir durum. Son 20 yılda başımıza gelen bütün sorunların mimarı olan, hayat kalitemizi düşüren, refahımızı elimizden alan bir iktidar ve başındaki siyasetçi kendisini bu kadar kolay temize çekiyor ve suçu bu kadar kolay başkalarına atabiliyorsa bu işte bir tuhaflık yok mu?
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