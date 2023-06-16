Deniz Zeyrek: Boşuna mı yoksullaştık bu kadar?

İnsan ister istemez soruyor: Bu halk bunca bedeli boşuna mı ödedi? Boşuna mı yoksullaştık bu kadar? Hazinemiz, Merkez Bankamız niye tam takır edildi? Eminim dünyada, – Söylediğiyle yaptığı arasında bu kadar uçurum olmasına karşın bu kadar süre iktidarda kalan başka siyasetçi yoktur. – Dediğiyle yaptığı arasında 180 derece fark olan bir siyasetçiye bu kadar bağlanan başka bir halk da yoktur. – Bunca çarpıklığa, yoksulluğa, yolsuzluğa, adaletsizliğe rağmen seçim kazanamayan başka muhalif siyasetçi de yoktur. Ve eminim, iktidarıyla muhalefetiyle hepimiz hak ettiğimiz siyasetçiler tarafından yönetiliyoruz! Ve biz de başımıza gelen bütün musibetleri hak ediyoruz.

Deniz Zeyrek’in yazısı