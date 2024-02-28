Deniz Zeyrek: Bir açılış oluyor, Erdoğan orada bulunduğu ve bütün program Erdoğan’a göre tasarlandığı için Kurum’u kimse göremiyor

AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum’un ismi açıklandığında en önemli sorunu tanınırlığının düşük olmasıydı. Hatırlarsanız, mevcut Başkan Ekrem İmamoğlu da CHP’ni adayı olduğunda aynı sorunu yaşıyordu. İmamoğlu’nun ismi açıklandığında tanınırlığı yüzde 14 iken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ziyaretinin ardından yaşanan tartışmalarla bu rakam yüzde 60’ı geçmişti. Murat Kurum’un İmamoğlu gibi Erdoğan’la görüşerek tanınırlığını artırma şansı da yok. Zira kendisi zaten sürekli Erdoğan’ın gölgesinde. Bir başka sorun da Kurum’un İstanbul’da katıldığı bütün törenlerde Erdoğan ve diğer bakanların gölgesinde kalması. Bir açılış oluyor, Erdoğan orada bulunduğu ve bütün program Erdoğan’a göre tasarlandığı için Kurum’u kimse göremiyor/fark edemiyor. Aynı şekilde Ulaştırma ile Çevre/Şehircilik/İklim Değişikliği bakanlarıyla birlikte katıldığı törenlerde de aynı durum yaşanıyor.

Deniz Zeyrek’in yazısı