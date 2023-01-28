Deniz Zeyrek: Beklediğim gibi oldu

Şöyle demiştim: “Ancak Merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in deyişiyle mutfakta boş tencere dururken AK Parti’yi hiçbir sembol kurtarmayabilir.”

Beklediğim gibi de oldu.

“Yeter” sözünün muhatabının muhalefet değil 20 yıllık iktidar olacağı gerçeği, muhalefetin önüne gol pası gibi düştü. Üstelik kale boş kaldı.

Altılı Masa da İYİ Parti’deki son liderler toplantısında bu pası gol pasına çevirme kararı aldı. 30 Ocak’taki tanıtım toplantısında ittifakın yol haritası Türkiye’ye duyurulacak.

Bütün belediye başkanları parti yönetimleri o toplantıya katılacak ve gövde gösterisi yapılacak.

İYİ Parti’de yapılan toplantıdan çıkan çok önemli bir detay daha var: Masa’daki liderler 14 Mayıs seçimlerine “ittifak” olarak girme kararı aldı. Altılı Masa artık bir “seçim ittifakı” oldu.

CHP, İYİ Parti ve Deva Partisi 41 ilde kendi listeleriyle seçimlere girecek. Diğer illerde ise ortak listeler hazırlanacak.

Bu durum, ortak liste ile girilecek illerde birinci parti olma şansını getirecek ve 6 Nisan 2022’de yürürlüğe giren yeni seçim yasası muhalefetin lehine dönecek.

Deniz Zeyrek’in yazısı