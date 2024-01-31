Deniz ZeyreK: Büyük haksızlık

Sağcı ve muhafazakâr partilerde durum böyleyken, CHP’de tam tersine işliyor. Genel Merkez’in yöneticilerin kararlarına isyan adeta bir ata sporuna dönmüş. Başka bir lider döneminde aynı yere iki defa üç defa aday yapılırken başkalarının hakkının yenildiğini aklına dahi getiremeyenler, lider değiştiğinde aday yapılmadıklarında veryansın ediyorlar. Tek tek isimlere girmeme gerek yok. Ancak hak etmedikleri halde Kemal Kılıçdaroğlu tarafından garanti yerlerde birkaç defa aday gösterilmiş bazı isimler Özgür Özel döneminde aday yapılmayınca neler yaptılar gördük.

Son olarak İzmir’de CHP’nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, mevcut Başkan Tunç Soyer olmadı. Soyer’in tepkisini merak ediyordum. Yaptığı açıklamayı iki defa dikkatlice okudum ve kendisini biraz önce sözünü ettiğim kategoriye koymadım. Zira kendi entelektüel çizgisine yakışır, son derece seviyeli, vakur, son derece nezaketli bir açıklama yapmış. Oysa büyük bir haksızlığa uğramış. Başından bu yana akıllarında yol arkadaşları Cemil Tugay olduğu halde aday adayları arasında yarış varmış gibi gösterilerek süreç kötü yönetilmiş. Mevcut Belediye Başkanı, aday adaylarıyla anlamsız bir yarışa sokulmuş, onların hedefi haline getirilmiş, hakkında her türlü “kötü yönetim” söylentileri devreye alınmış.

Deniz Zeyrek’in yazısı