Deniz Zeyrek: Bakın göreceksiniz, dip dalgası gelecek

Bakın göreceksiniz: 14 Mayıs seçimlerinde ötekileştirici, suçlayıcı kavga diline karşı, bir olmayı savunan bir dip dalgası gelecek. 14 Mayıs’ta silahları, füzeleri, köprüleri yolları, beton binaları insanın önüne koyan anlayışa karşı “önce insan” diyen bir dip dalgası gelecek. 14 Mayıs’ta vasatın tahakkümünü savunanlara karşı insanca yaşamı koyan bir dip dalgası gelecek. Çünkü “beş benzemez” siyasetçinin iki yıldır düşe kalka, ilmek ilmek ördüğü “bir olalım” mayası Anadolu’da tutmuş.

Deniz Zeyrek’in yazısı