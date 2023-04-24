Deniz Zeyrek: Bakın göreceksiniz, dip dalgası gelecek

Bakın göreceksiniz: 14 Mayıs seçimlerinde ötekileştirici, suçlayıcı kavga diline karşı, bir olmayı savunan bir dip dalgası gelecek. 14 Mayıs’ta silahları, füzeleri, köprüleri yolları, beton binaları insanın önüne koyan anlayışa karşı “önce insan” diyen bir dip dalgası gelecek. 14 Mayıs’ta vasatın tahakkümünü savunanlara karşı insanca yaşamı koyan bir dip dalgası gelecek. Çünkü “beş benzemez” siyasetçinin iki yıldır düşe kalka, ilmek ilmek ördüğü “bir olalım” mayası Anadolu’da tutmuş.
SON HABERLER
Çavuşoğlu seçim kampanyasında devletin Togg’unu kullanmış
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun kullandığı Togg marka aracın Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne tahsis edildiği öğrenildi.
Türkiye pazarına da giren Tesla, fiyatları daha da kırabilir
Tesla, yılın başında Model Y SUV ve Model 3 sedan fiyatlarını düşürmeye başlamıştı. CEO Elon Musk bu stratejiyi devam ettireceğini ima etti.
Merkez Bankası, dolarlar bitince altın satmaya başladı
‘Arka kapı’dan satışlarla dövizi baskılamaya çalışan Merkez Bankası, rezervleri desteklemek içimm 3 Mart-14 Nisan arasında 43 tonluk (altın sattı.
McDonald’s ünlü hamburgerini yeniden yaratıyor
Değişmez denen değişiyor, McDonald’s hamburgerlerinin formülünü yeniliyor.
Selvi, Binali Yıldırım’ın İstiklal Marşı’nda teklediğini yazamadı
Abdulkadir Selvi, yazısında Binali Yıldırım’ı Meclis’teki konuşması nedeniyle överken; İstiklal Marşı’nı kağıda bakarak yanlış okumasını sakladı.
Giyim sanayicileri Mısır’a göç ediyor
Türkiye’de artan maliyetlerin yanı sıra baskılanan kur nedeniyle yurt dışında fiyat tutturmakta zorlanan giyim üreticileri yönünü Mısır’a çevirdi.
‘Halving’, Bitcoin’i 50 bin doların üstüne çıkarabilir
Kripto piyasaları son bir haftadır yeni bir satış dalgasının etkisini yaşarken, dikkatler Bitcoin’deki yarılanma (halving) takvimine çevrildi.
Otomobilde kur zamları geri döndü
Gelecek hafta otomobil fiyatlarında ortalama yüzde 3 fiyat artışı beklenirken, zamların seçim sonrasında artarak devam edeceği öngörülüyor.
Meteoroloji’den sekiz il için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Siirt, Diyarbakır ve Batman için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
CHP milletvekili Ulaş Karasu, trafik kazası geçirdi
Yozgat’ta geçirdiği trafik kazasında hafif yaralanan CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, hastanede tedavi altına alındı.