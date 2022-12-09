Deniz Zeyrek: AK Parti yöneticileri ve tabanı tarikatın savunmasına inanıyor

Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşında evlendirdiği iddiası Türkiye’yi sarstı. Can sıkan detayları tekrarlamak istemiyorum. Vicdanı olan herkes olaya sert tepki gösterdi, kınadı, lanetledi. TBMM’de dün Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bütçesi görüşülürken muhalefetin tepkileri üzerine söylenenleri saymazsak, AK Partililerin çoğu ise sessiz kalmayı tercih etti. Parti Sözcüsü Ömer Çelik önceki gün sosyal medyada paylaştığı mesajlarında “İddiaları takipteyiz, mağdurun yanındayız” demekle yetinerek “itidalli” davrandı. Böyle bir vicdansızlığa nasıl sessiz kalırlar ya da nasıl “takipteyiz” diye geçiştirirler diye merak ediyordum. Biraz araştırınca öğrendim ki AK Parti yöneticileri ve tabanı mağdur kadının iddialarına ve mahkeme belgelerine yansıyan delillere değil tarikatın savunmasına inanıyorlar.

Deniz Zeyrek’in yazısı