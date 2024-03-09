Malumunuz, önemli bir bölümü ancak 10 bin TL maaş alabilen emekliler çok zor durumda.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2003’te Başbakan olduğunda en düşük emekli maaşı asgari ücretin 1,46 katıydı. AK Parti iktidarı bir yasal düzenleme yaparak emekli ücretinin asgari ücretten daha düşük olmasını sağladı ve 2016 yılından bu yana aradaki fark asgari ücret lehine açılıyor.

Şu anda asgari ücret, en düşük emekli maaşının 1,7 katı.

2003’teki düzenleme geçerli olsa, bugün en düşük emekli maaşının 25 bin lira civarında olması gerekiyor.

(Bu arada emekliler 10 bin TL ile geçinemezken, dul ve yetim aylığı alanlarla malulen emekli olanların daha da vahim durumda olduğunu unutmayalım.)

Deniz Zeyrek’in yazısı