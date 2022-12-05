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Yaramazlara biraz batar!

Deniz Zeyrek: AK Parti tek adamı yüceltiyor, CHP’de ‘beyin takımı’ gibi kavramlar öne çıkıyor

İki toplantıyı da yakından izleyen, verilen mesajları vaatleri didik didik inceleyen biri olarak söylüyorum. AK Parti ile CHP’nin vaat ettiği “yeni yüzyıl” arasında çok büyük farklar var:

– AK Parti tek adamı yüceltiyor, her şeyi onun varlığına bağlıyor, CHP’de “beyin takımı”, “ekip” gibi kavramlar öne çıkıyor.


– AK Parti dünyaya meydan okumaktan, başkaldırıdan, gerilimden söz ediyor, CHP dünyaya rakip olmaktan.

– AK Parti “duayla”, “hayalle”, “maneviyatla” ve Erdoğan’ın liderliğinde yeni bir yüzyıl tasarlıyor. CHP “bilim” diyor, “bilim insanları” diyor, “takım ve ekip” diyor ve somut projeler ortaya koyuyor.

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