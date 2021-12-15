Deniz Yıldırım: Gün gün yoksullaşmaya yol açan model

Şimdi bu koşullarda, ülkemizi yönetenler, halkın gün gün yoksullaşmasına yol açan bir modeli hepimize dayatıyorlar. Deneme, yanılma süreciymiş bu. Bilimsel bir okumaya, önceden yapılmış hazırlıklara, ortaya çıkabilecek zaafların giderilmesine dayalı bir deneme değil. Ne çıkarsa bahtımıza mantığı. Zaten yeni bakanın söyleşisinden bu anlaşılıyor.

Bu sözde “yeni model”, kendisini sıcak para ve faiz karşıtlığıyla, üretim destekçiliğiyle tanımlıyor. Şaka da burada. Döviz bağımlılığın olmaz, ara malında, tüketim maddelerinde dışarıya bu kadar bağlı değilsindir, planlaman vardır, yurttaşını ezdirmeyecek bir üretim ve bölüşüm stratejisi izliyorsundur, yıllardır takip ettiğin ekonomi politikasıyla bugünlere hazırlanmışsındır; sonunda sıcak para musluklarını kesmek için faizleri düşürürsün, yine de rezervlerin sana yeter. Önünü alırsın.

Deniz Yıldırım’ın yazısı