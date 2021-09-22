Deniz Yıldırım: Barınma sorunu neden daha fazla görünür oldu?

Öğrencilik böyle devirde zor zanaat.

Şimdi asıl öne çıkan konulardan birisi de barınma sorunu.

Bu sorun şimdi neden daha fazla görünür oldu? Madde madde gidelim.

Her şehre üniversite açıldı. Ancak yurt kapasiteleri aynı oranda geliştirilmedi. Bu durum bir yandan iktidarla gündem birliği içindeki derneklere, vakıflara, özcesi ve çokçası tarikatlara yurt açma, gençleri buralara çekme şansı tanıdı. Bir de inşaat merkezli büyüme stratejisi, her yerde yapılaşmanın önünü açtı. Parası olan, fazladan ev aldı. Kimisi özel yurt yaptı; kimisi de öğrencilere, gerçek değerinin üstünde pay ederek kiraladı.

Gelelim ikinci meseleye (…) halkın alım gücünün düştüğü, yönetenlerinse şatafatlı harcamalarının hız kesmeden sürdüğü tablo daha fazla dikkat çekmeye başladı. Zıtlıklar yüzeye çıktı, görünür oldu. Böyle bir ortamda da doyumsuz inşaat merkezli büyüme modeliyle boş konutlar, konut fazlalıkları konuşulmaya başlandı. Bir yanda milyonluk daireler, boş ve sahipsiz; diğer yandaysa binlerce öğrenci, yurtsuz, evsiz.

Üçüncü madde de önemli. İktidar, üniversite kontenjanlarını ne denli artırdığını, ne çok bina diktiğini, 2002’den beri de yurt sayısını artırdığını söylüyor, övünüyor. Doğrudur, bunlar yapıldı. Ancak karşılaştırmalar doğru zeminde olmazsa saptırmadan başka işlev görmez. Üniversite sayısıyla öğrenci sayısının artışına uygun bir yurt kapasitesi artışı yapıldı mı?

Bir de asıl sorun şu: (…) eskisi gibi, kalabalık ortamlarda barınma yerine, seyreltilmiş bir barınma modeline geçilmesi gerektiği gün gibi açık. Bunun için de yeni yurt binaları yapılmalı, gerekirse kiralanmalı. Bir buçuk yıldır bunlar yeterli ölçüde planlandı mı? Kaldı ki yurt deyip geçmeyin; yurt demek, öğrenci için aynı zamanda yemek demek, kışın ısınma demek. Öğrenci ev kiralasa bu masraflar da katlanacak.

Son bir mesele var. Birçok üniversite bu dönem derslerin yüzde 40’ına kadarını yine online olarak vermeyi planlıyor. Bu durumda, okuduğu şehre gelen öğrencilerin yine bilgisayara, internete ihtiyacı olacak. Kalacakları yerlerde, yurtlarda, elbette sosyal mesafe kurallarına uygun olacak şekilde, bu olanaklar sağlandı mı?

Deniz Yıldırım’ın yazısı