Deniz Tekin’den İYİ Parti İzmir adayının şarkısını izinsiz kullanmasına tepki

Şarkıcı Deniz Tekin, İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi adayı Ümit Özlale’nin şarkısını izinsiz kullanmasına tepki gösterdi: “Artık ne diyeyim.”

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İYİ Parti lideri Meral Akşener, yerel seçimlerde ‘ittifakın kazandığı belediyeleri kaybetmeyi göze alarak’ 81 ilde aday çıkaracaklarını, İzmir’de de kentin milletvekili Ümit Özlale’yi aday göstereceklerini söylemişti.

Bu bağlamda propaganda çalışmalarına başlayan Özlale, dün Twitter’dan İzmir’de ‘halkla iç içe olduğu’ bir reklam videosu paylaştı.

Aynı zamanda İYİ Parti İzmir milletvekili de olan Özlale, videoda Deniz Tekin’in ‘İzmir’de Bir Gün Batımı’ şarkısını kullandı.

İYİ Partili vekilin paylaşımını alıntılayan Tekin, şarkı için yorumcu olarak kendisinden veya eser sahibi olarak babasından izin alınmadığını söyledi.

Tekin, şunları yazdı: “Bilginize artık ne diyeyim. Bilinirliğinden bağımsız herhangi bir fikri ürünün umumi mahalde kullanılması yorumcu/eser sahibi ve varsa yayıncının iznine tabidir, günlük süreçlerde en azından sözlü, düzgün bir işleyişte yazılı muvafakkatname gerektirir. Alt parantez olarak: İYİP, CHP, TİP herhangi bir siyasi parti fark etmeksizin böyle bir propaganda çalışması her türlü izne ve bilgilendirmeye tabi.”