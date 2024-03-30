Deniz Kilislioğlu: Nisanda hazırlıkları yapılacak bir başka dosya Türk-Yunan ilişkileri olacak

Türkiye bir süredir seçim atmosferindeydi. Gündem de haliyle ağırlıklı olarak iç siyasete odaklıydı. Yarın 61 milyon 441 bin 882 seçmen sandığa gidip yerel yöneticileri belirleyecek. 1 Nisan itibariyle – seçimler sorunsuz geçer, özellikle de İstanbul’da geçen seçimde olduğu gibi uzatmalı bir süreç yaşanmazsa – artık iç siyasi gündem biraz olsun rahatlayacak ve dış politika gündemimize yeniden hızlı bir şekilde girecek.

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Türkiye zaten uzun yıllardır Berlin’den “PKK’nın farklı STK’lar üzerinden faaliyet göstermesine izin verilmemesini” talep ediyordu. Bu talep Nisan ayı sonunda Türkiye’yi ziyareti planlanan Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier’e bir kez de doğrudan iletilecek.

Nisan ayında Türkiye’ye gelmesi beklenen bir diğer isim, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi. 14 Şubat’ta Erdoğan’ın Kahire ziyaretinde mutabık kalındığı üzere, Es-Sisi Ankara’da olacak. İki ülke arasında Şubat’ta imzalanan mutabakatla ekonomi, ticaret, bankacılık, yatırımlar, ulaştırma, sağlık, turizm gibi alanlarda iş birliği yapılması kararlaştırılmıştı.

Es-Sisi’nin ziyaretinde bu alanlardaki ilerlemeler konuşulacak. İkili ilişkilerin yanı sıra Gazze hâlâ en önemli başlık. İsrail’in –ABD dahil tüm kesimlerin itirazlarına rağmen- Refah’a kara operasyonu seçeneği halen masada. Dahası, İsrail Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nden çıkan “acil ateşkes” kararına uymayı da reddediyor. İsrail-Hamas arasındaki ateşkes görüşmeleri bir kez daha çökmüşken, Refah’a yapılacak bir İsrail saldırısı Mısır’ı tedirgin ediyor. Kahire’nin tedirginliği bu alandan bir göç dalgasının tetiklenmesi ihtimalinden kaynaklanıyor. Mısır ve Türkiye’nin Gazze’ye yardımları ve ateşkesin temin edilmesi için gösterilen çabalar da mutlaka ele alınacaktır.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ziyaretinin, önce geçen yıl Ekim ayında, sonra Ocak ayında olacağı söylenmişti. Putin’in Türkiye ziyareti için, iki ülkedeki seçimlerin geçmesi beklendi ve son olarak Nisan ayı işaret edilmişti. Bu ziyaret de seçim sonrasında olacak. Masada elbette Ukrayna savaşı ve Suriye’deki durum ağırlıklı konular olacak.

Nisan’da hazırlıkları yapılacak bir başka dosya Türk-Yunan ilişkileri olacak. Teknik düzeydeki görüşmelerin ardından Mayıs ayında bu kez Yunan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.

Deniz Kilislioğlu’nun yazısı